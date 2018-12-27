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水行俠自爆曾「老作」履歷

2018-12-27 列印
■Jason自爆曾講大話稱做過模特兒。網上圖片
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　　《水行俠》Jason Momoa最近因電影人氣急升，成為不少人心目中的男神！Jason於1999至2001年在《沙灘拯救隊︰夏威夷》中飾演一角，近日他受訪時自爆為爭取演出機會而講大話，「我們都是胡說八道，之後我遇上一些經理人，他們為我作故事，好似『夏威夷年度模特兒』。」

　　當他試鏡《沙》劇時，仍保留那些假的履歷，寫自己是模特兒，其實他沒有做模特兒經驗，但最後成功得到角色。

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