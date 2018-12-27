  • 2018年12月27日 星期四
  • 19º
  • 84%
熱門： 曾志偉遇車禍新智能身分證李志恒回顧2018何雁詩

日報新聞 > 娛樂

﻿係愛呀 鏡頭後完全拍拖Feel 直擊陳家樂陳眼神

2018-12-27 列印
笑得尷尬 問到聖誕點過，兩人都話要開工，女方又笑笑口問男方攞聖誕禮物，拍拖feel超濃呀喂。
含情互望 家樂仔嘟晒咀望住陳瀅，陳瀅又甜笑望返佢。
甜筒好甜 當晚十幾度，等埋位期間口痕，兩人喺車上食甜筒傾密偈，睇吓陳家樂嘅眼神，無補充了。
呢張好靚 眼神好難呃到人，睇完呢張相大家有咩感覺呢?
唔好咁啦 陳家樂去陳瀅架車拎番件外套，本來想上埋車，但礙於有鏡頭，陳瀅好無奈，笑住同記者呻:「你哋唔好咁啦。」
家樂笑晒 根據記者所講，現場睇住兩人有非常親密嘅互動，男方表現最開心，經常大笑。
變返認真 鏡頭前，緋聞男女要跟蹤目標人物，所以要好嚴肅。
Previous Next

傳情

        本月初，32歲陳家樂同29歲陳瀅傳出因合作拍攝劇集《廉政行動2019》而撻着，有指兩人去日本餐廳撐枱腳時共用一碟豉油，男方又餵女方食魚生，之後女方仲揸車載男方返自己香閨，事後男女方都否認有嘢，仲強調兩人只有兄妹情。聖誕節前，緋聞男女喺中環為新劇拍外景，鏡頭後兩人細聲講大聲笑，甜蜜互動由七點半Loop到十點半，從兩人冧滋滋眼神可見，好明顯有愛啦。

        對於緋聞，陳瀅同陳家樂口徑一致，女方笑言男方無追佢，她解釋只是同陳家樂放工食個飯，對方無揸車先跟她車過海，再到她住所附近轉乘港鐵，當然亦無上佢屋企。至於餵食及點同一碟豉油，兩人同樣認為是拍攝角度問題，簡單嚟講，佢哋被誤會，係相機嘅錯。

真係甜喎

  當晚七點半，飾演ICAC職員嘅兩人現身摩天輪附近，一到場已吸引大量遊客注意，個個舉手機影相，緋聞情侶習以為常，上車預備拍攝，Roll機前，兩位好好傾又好好笑，唔知講咩，女方Keep住長期微笑，甜味滲晒出嚟。劇情講述兩人追蹤韓馬利，鏡頭前兩人一臉嚴肅，鏡頭後秒轉氣氛，緋聞情侶係咁你眼望我眼，隨時錫得嗰隻。

阻人黐車

  臨近收工前，兩人見附近有雪糕車，口痕叫助手買甜筒，緋聞情侶食住甜筒繼續傾唔完嘅話題，我食一啖望一望你，佢食一啖又望一望佢，真係有啲嘢喎。十點半收工，兩人換好衫一齊走，陳瀅揸咗架白色波子，陳家樂想黐車坐，見到記者影相超怕羞，想上車又唔想上車，行前兩步又行返轉頭，陳瀅幫口:「你哋唔好咁啦。」之後記者示意叫陳家樂上車，佢又尷尬笑住話:「唔上車嘞」然後自己行去港鐵站，你都唔好咁啦。

採訪：張詠森、李維隆
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd