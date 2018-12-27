﻿係愛呀 鏡頭後完全拍拖Feel 直擊陳家樂陳眼神

傳情



本月初，32歲陳家樂同29歲陳瀅傳出因合作拍攝劇集《廉政行動2019》而撻着，有指兩人去日本餐廳撐枱腳時共用一碟豉油，男方又餵女方食魚生，之後女方仲揸車載男方返自己香閨，事後男女方都否認有嘢，仲強調兩人只有兄妹情。聖誕節前，緋聞男女喺中環為新劇拍外景，鏡頭後兩人細聲講大聲笑，甜蜜互動由七點半Loop到十點半，從兩人冧滋滋眼神可見，好明顯有愛啦。



對於緋聞，陳瀅同陳家樂口徑一致，女方笑言男方無追佢，她解釋只是同陳家樂放工食個飯，對方無揸車先跟她車過海，再到她住所附近轉乘港鐵，當然亦無上佢屋企。至於餵食及點同一碟豉油，兩人同樣認為是拍攝角度問題，簡單嚟講，佢哋被誤會，係相機嘅錯。



真係甜喎



當晚七點半，飾演ICAC職員嘅兩人現身摩天輪附近，一到場已吸引大量遊客注意，個個舉手機影相，緋聞情侶習以為常，上車預備拍攝，Roll機前，兩位好好傾又好好笑，唔知講咩，女方Keep住長期微笑，甜味滲晒出嚟。劇情講述兩人追蹤韓馬利，鏡頭前兩人一臉嚴肅，鏡頭後秒轉氣氛，緋聞情侶係咁你眼望我眼，隨時錫得嗰隻。



阻人黐車



臨近收工前，兩人見附近有雪糕車，口痕叫助手買甜筒，緋聞情侶食住甜筒繼續傾唔完嘅話題，我食一啖望一望你，佢食一啖又望一望佢，真係有啲嘢喎。十點半收工，兩人換好衫一齊走，陳瀅揸咗架白色波子，陳家樂想黐車坐，見到記者影相超怕羞，想上車又唔想上車，行前兩步又行返轉頭，陳瀅幫口:「你哋唔好咁啦。」之後記者示意叫陳家樂上車，佢又尷尬笑住話:「唔上車嘞」然後自己行去港鐵站，你都唔好咁啦。



採訪：張詠森、李維隆