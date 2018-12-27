娛圈靚人
與女化妝師遊北海道 曾志偉自駕車禍警高層重傷
北海道是港人旅遊熱點，當地小樽市周二發生自駕遊車禍，涉及兩名港人。警務處刑事及保安處處長李志恒周二與六名親友到日本小樽市自駕遊，其乘坐車輛在余市町與另一汽車迎頭相撞，另車駕駛者為藝人曾志偉，李頸部受傷...
2018-12-27
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
民眾到場聲援被公安帶走 王全璋案開審家屬旁聽被拒
因「709事件」而被捕三年的內地維權律師王全璋，被控顛覆國家政權，案件昨日開審。妻子李文足，拒坐國保車輛到天津。和另一位維權律師妻子被困家中，無法前往天津。有人到法院聲援王全璋，被公安帶走。西方國家外交官欲聽審被拒，有人在採訪期間將記者推倒在地上。 內地維權律師王全璋，被控顛覆國家政權，案件昨早八時半於天津第二中級人民法院開審。國保要求李文足乘坐國保車輛到天津，她擔心會被載到其他地方拖延時間，所以拒絕。其後李文足一直被公安跟隨，直至她返回寓所。在她寓所附近，國保將現場外媒記者驅逐，並嚴守小區各個大門，不准李文足和709事件另一名律師李和平的妻子王峭嶺離開。 昨日上午，天津...
2018-12-27
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
聖誕崇拜威廉哈里兩家並肩行 凱特梅根有講有笑無不和
英國皇室成員按傳統到英格蘭東部桑德靈厄姆莊園共度聖誕，並在聖誕日到聖瑪麗瑪德蓮娜教堂出席崇拜，女皇伊利沙伯二世、皇儲查理斯等多位皇室成員皆有出席。近期傳出屢生嫌隙的威廉王子夫婦及哈里王子夫婦成為焦點，四人並肩而行，其中妯娌凱特和腹大便便的梅根更有講有笑，似乎要粉碎兩家不和的傳聞。 周二，凱特和挺着七個月大肚子的梅根，從桑德靈厄姆莊園出發，走到不遠的聖瑪麗瑪德蓮娜教堂與英女皇會合途中，和威廉及哈里展現皇室「人氣四人組」的魅力，受到廣大民眾夾道歡迎。 兩妯娌一直面臉笑容，有講有笑，表現得十分融洽。梅根一度伸手攬着凱特的背部，盡顯風度。四人其後亦一同並肩離開教堂。梅根一度和人群中...
2018-12-27
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
二手紛錄低市價成交
據星島地產網報道，受聖誕長假影響，二手交投氣氛淡靜，加上市場受經濟前景不明朗影響，議幅持續擴闊，紛錄低市價成交。其中紅磡黃埔花園三房單位以1070萬成交，呎價15735元，低市價約3%；將軍澳怡心園兩...
2018-12-27
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
聖誕銷情旺 亞馬遜勁彈4% 杜指爆升逾600點
美股周三繼續大幅波動，早段一度由升轉跌，中段開始發力大漲，杜指升幅一度擴大至超過600點。零售及能源股領升。今年美國聖誕購物旺季銷售增長創6年來最高，刺激Wayfair、Kohl's等數家零...
2018-12-27
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
修頓高唱歡樂頌 慶祝3連「聖」
修咸頓自新帥夏辛侯爾上任後，成績節節上升，前鋒丹尼艾格斯亦愈戰愈勇，連續兩輪英超均有進帳領軍連勝。今晚聯賽聖誕快車主場出擊，聖徒有力擊退傷兵滿營的韋斯咸開主勝。(Now621台周五凌晨3:45直播) 新帥夏辛侯爾指揮下，聖徒近兩輪英超先後擊敗阿仙奴和哈特斯菲爾德，取得今季聯賽首次連勝。中場史超活岩士唐大讚這名奧地利籍新帥︰「他令球隊更具組織，球員亦較之前更加團結。」除了新帥夏辛侯爾外，修咸頓復甦亦有賴上述兩戰入三球的前鋒丹尼艾格斯，今晚可望乘勝追擊三連勝。 新帥發功 殘錘難救 韋斯咸上仗主場0:2不敵屈福特，英超四連勝走勢中斷之餘，更有守將法比安巴貝拿傷出。加上原有...
2018-12-27
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
意大利首試 第二代Q3大展英姿
《駕駛艙》副編William Chan月前專程飛到風景如畫意大利北部Bolzano，參加全新第二代奧迪Q3全球媒體試車活動。新車體積大幅擴展，配套全面升級，並有1.5及2.0 Turbo引擎選擇，預計...
2018-12-27
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
係愛呀 鏡頭後完全拍拖Feel 直擊陳家樂陳眼神
傳情 本月初，32歲陳家樂同29歲陳瀅傳出因合作拍攝劇集《廉政行動2019》而撻着，有指兩人去日本餐廳撐枱腳時共用一碟豉油，男方又餵女方食魚生，之後女方仲揸車載男方返自己香閨，事後男女方都否認...
2018-12-27
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——自駕遊三大風險被低估
放長期，大家去日本、南韓、台灣等鄰近地區旅遊，不難發現，一些熱門景點前後左右都會碰上香港人。昨天日本小樽發生一宗車禍，就涉及兩名港人，一名是警方高層，另一名是藝人曾志偉，事件反映在日本公路上，一如旅遊熱點，處處有自駕遊港人的蹤影。今次車禍再一次凸顯自駕遊存在高風險，但往往被港人所低估。 自駕遊成為港人追捧的外遊方式，原因是不受公共交通班次限制，也毋須跟傳統旅行團的行程，隨心所欲，遊歷四方，自由自在，甚至有部份旅客日間遊玩，深夜開車趕去另一地點的酒店，務求盡量利用時間。 自駕遊出事，近年屢有所聞，部份個案更造成港人魂斷異鄉，反映駕駛者對自駕遊的危險性不夠重視。首先，人生路不熟...
2018-12-27
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
順理成章——四重彩最合 以小博大
現時馬會提供的賽馬博彩項目可謂五花八門，相對七十年代香港賽馬初轉為職業化時，只設獨贏、位置及連贏這些普通彩池，今天的確精采得多。不過博彩種類增加之後，大家面對的難題，便是如何選擇。 筆者經常說選馬靠眼光，贏錢講運氣，有時兩個人不謀而合喜歡同一場心水馬，甚至乎馬膽及配腳一樣，但假如分別投注不同的彩池的話，結局可能有天壤之別。 筆者有位朋友常用的一個方式，是在某場賽事中選三匹馬，分別投注連贏及複式三重彩，但不會補位置Q，他的理由是位置Q要三條全中才有較佳回報，倒不如將本錢改投三重彩，若命中的話，派彩自然高於三條位置Q的總和。不敢說他這個策略是否高明，但卻反映博彩方式確是因人而異...
2018-12-27
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6