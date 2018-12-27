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2018-12-27 列印
■陳瀅前任緋聞男友係羅天宇，話咁快變咗過去式。
■余香凝疑似偷食導致跟陳家樂分手。
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  陳家樂同陳瀅屬娛圈男女神，前者喺今年六月同拍拖4年嘅余香凝分手。而女方緋聞男友一大堆，最厲害係同四太梁安琪嘅大仔何猷亨拍過拖，戰績好彪炳。
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