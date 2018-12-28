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唔該前唔該後　譚凱琪買Cake好有禮

2018-12-28 列印
■蛋糕好靚，包裝亦好靚，Zoie揀咗一陣就入手。
■買完嘢，Zoie又同店員講拜拜。
■天嬌同大帥哥合作好有火花。
■葉天嬌仲有個日本名叫舞川奈衣，幾funny。
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　　譚凱琪（Zoie）憑《大帥哥》老婆天嬌一角成為網民熱話，個個讚佢演繹反轉豬肚一幕非常到位，原來37歲嘅Zoie都識做戲咁話。網民讚當然好開心，所以聖誕前就去買啲Cup Cake同朱古力同朋友開心Share先。

　　Zoie於00年入行，做過前日本Kpop金牌製作人小室哲哉徒弟，又喺日本出過碟，但演藝事業Keep住一條直線，之後曾去過台灣及內地發展，亦曾入有線做綜藝節目主持，之後加入TVB，至16年先憑《EU超時任務》的「動L女神」成功彈起。

　　當晚七點，化咗靚妝嘅Zoie去咗銅鑼灣一高級商場買蛋糕，見佢一上樓就直入Cake Shop，望兩望再問吓店員，諗咗一陣就入手近500元的蛋糕，可能因為多嘢問，睇口形見到Zoie不斷講唔該，非常有禮貌，逗留15分鐘就離開。　　採訪：梁志明

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