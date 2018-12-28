籌款體驗戰火中生活 黎諾懿望兒子參與學懂珍惜

黎諾懿自做了爸爸後覺得身教好重要，所以較之前用更多時間做善事。今次他會為慈善活動擔任開幕嘉賓，透過二人三足搵食物、插秧耕種和爬繩網逃難等模擬遊戲，讓香港小朋友感受戰火中兒童的生活。黎諾懿好想帶兒子參加，他坦言：「我想佢從小透過行善例如去深水埗派飯，明白幸福唔係必然，學識珍惜目前擁有嘅嘢。」黎諾懿教仔鍾意帶他周圍去感受，難得兒子愛黐住他，連媽媽都唔跟。



問他是否很有滿足感？他笑言：「以前係，但O依家覺得冇晒自己嘅私人時間，因為喺屋企峰峰成日會問我喺邊？Please come！」而他覺得教小朋友要有耐性，兒子更加要用軟功，因硬功只會令他更反叛。他稱明年想追個豬女，因太太都是屬豬，她很想追到。由於他嚟緊的工作是拍真人騷和飲食節目《暖男廚房》，時間應可配合，希望成功追女可湊成個好字。



採訪：李佩儀 場地：香港九龍貝爾特酒店



