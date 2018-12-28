陪家人峇里過聖誕 溫碧霞賺少逾百萬

溫碧霞（Irene）一家三口正於峇里島度聖誕及新年假期，問到有否跟家人交換聖誕禮物？Irene甜蜜滿足說：「一家人能夠一齊度聖誕及新年，已經是最好的聖誕禮物，係無價寶。」而Irene為了跟家人到外地過聖誕，推掉了聖誕及新年檔期多個商演，賺少了過百萬，但Irene無所謂：「完全值得！」



回顧快將過去的2018年，Irene好滿意，因為擁有自己品牌的紅酒「碧霞庄園」、又開辦了花店「花里」，兩項生意業績都不錯，她開心說：「希望2019年百業興旺，香港每一位市民都有工開。」而Irene表示2019年會放多些時間在電影方面，她神秘地說說：「正在籌備兩部電影，應該可以畀到驚喜大家。」



