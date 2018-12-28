32歲Robynn入紙註冊 籌備婚禮心情興奮

32歲女子組合Robynn & Kendy成員葉晴晴（Robynn）6月時公佈與拍拖八年、任職財務顧問公司經理的男友Jonathan訂婚。原來二人已於本月18日入紙申請註冊結婚，在擬結婚通知書上，雙方報住的地址同樣是跑馬地。



昨日Robynn公開婚訊，「多謝大家關心，我哋好興奮！婚禮一切籌備當中，仲有好多嘢要搞，但同時間Robynn & Kendy計劃緊明年年頭出碟的事情，上次出碟2015年，所以也是人生大事，忙上加忙，但都是開心事！感恩身邊有好多『荷光者』幫忙，幫輕了許多。前排咁啱因為有朋友喺紐約附近結婚，我哋臨時安排了在Central Park影了一輯相，過程好凍但影得好開心。」



