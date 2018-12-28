昨日Robynn公開婚訊，「多謝大家關心，我哋好興奮！婚禮一切籌備當中，仲有好多嘢要搞，但同時間Robynn & Kendy計劃緊明年年頭出碟的事情，上次出碟2015年，所以也是人生大事，忙上加忙，但都是開心事！感恩身邊有好多『荷光者』幫忙，幫輕了許多。前排咁啱因為有朋友喺紐約附近結婚，我哋臨時安排了在Central Park影了一輯相，過程好凍但影得好開心。」
32歲Robynn入紙註冊 籌備婚禮心情興奮
昨日Robynn公開婚訊，「多謝大家關心，我哋好興奮！婚禮一切籌備當中，仲有好多嘢要搞，但同時間Robynn & Kendy計劃緊明年年頭出碟的事情，上次出碟2015年，所以也是人生大事，忙上加忙，但都是開心事！感恩身邊有好多『荷光者』幫忙，幫輕了許多。前排咁啱因為有朋友喺紐約附近結婚，我哋臨時安排了在Central Park影了一輯相，過程好凍但影得好開心。」
申領新身份證影相最忌 濃妝戴色CON
換領新智能身份證計劃昨天開始，市民可上網或以手機應用程式預約，料到換證中心花半小時即完成換證程序。入境處提醒市民不應過份濃妝，不應佩戴有色隱形眼鏡等。為了讓大家留下完美個人形象，拍照次數不限，直至滿意...
2018-12-28
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網民紛留言問衣服甚麼牌子 女子跳江輕生
重慶一名大學畢業女生於聖誕節當日從長江大橋一躍而下，跳江輕生，幸其羽絨褸太厚，遇水有浮力頓成「救生衣」，救其一命。女生在江面漂浮約半小時獲救回岸邊，事件引發內地網民熱論，惟不少人「錯重點」，關注點竟然在羽絨褸上，紛紛留言問：「甚麼牌子的羽絨服？」「再次證明羽絨服的重要性。」 事發在二十五日早上，剛大學畢業的一名二十二歲羅姓女子，由重慶奉節長江大橋一躍而下，但因為其羽絨褸太厚，一直沒能沉下去，只能在江面上不斷地漂浮，持續了約半小時。岸上的途人看到後都為她擔憂，卻沒辦法下去救援，只好報警求助。當地警方其後聯絡奉節長江海事人員，並利用快艇將女子救起。 女事主獲救後，第一句便指︰「...
2018-12-28
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稱美國不再做世界警察 特朗普旋風式訪伊拉克
美國總統特朗普周三偕夫人梅拉尼婭在伊拉克進行三個半小時旋風式訪問，探訪派駐當地的美軍，是特朗普上任接近兩年來第一次親自到海外戰區探訪美軍。他發表講話時表明他的政府無意從伊拉克撤軍，但再次為他早前宣佈從...
2018-12-28
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中海外逾80.33億奪啟德地
上周截標的啟德第4B區2號項目昨日開標，由中國海外發展力壓其餘五間財團，以逾80.33億投得，每呎地價約13523元，符合市場預期。 若參考區內對上一幅望相同景觀，位於毗鄰的地皮，為上月由高銀金融以8...
2018-12-28
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傳美重提對華電訊禁令 周三升幅蒸發一半 杜指一度急挫逾600點
在中國商務部確認中美會在明年1月重啟貿易談判，為貿易戰帶來好消息之際，卻又傳來美國總統特朗普計劃在明年1月簽署行政命令，禁止美國企業採購及使用中國的電訊產品，為中美緊張關係添上新一重陰霾。美國股市亦在...
2018-12-28
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勝利「威」得起
儘管中場本田圭佑因背傷避戰，墨爾本勝利仍有前鋒托禾倫可為肩負士哥重責。這名前瑞典國腳近三場澳職攻入三球，主帥梅斯卡特也盛讚此子屬頂級前鋒。勝利今仗續有托禾倫肩負士哥重責，可望領軍主場大勝不擅遠征的威靈頓鳳凰，讓球主客和讓一球「主勝」去馬。（Now639、有線615、655台今午4:50直播） 今季澳職為墨爾本勝利貢獻五球三助攻的本田圭佑，今場將因背傷缺陣，幸而該隊仍有狀態大勇的鋒將托禾倫攻堅，他連續三場聯賽均入一球，領軍期間錄得兩勝一和，教練梅斯卡特直言：「本田仍無法上陣也好，己隊還有托禾倫這名頂級射手。」適逢勝利近三場聯賽地頭出擊全勝，今仗托禾倫勢於主場接連士哥領...
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真空攪拌機 華實兼備
今時今日連攪拌機也要夠型夠潮，好像日本品牌Akai推出的全新抗氧化真空攪拌機，效能出色外，紅色潮Look設計儼如廚房藝術品！文：阿卓爸爸部份圖片：陳鐵剛產品查詢：3403 2813 紅色醒神外觀 ...
2018-12-28
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宣佈離婚後首現身 劉愷威卸下人夫包袱 孤獨出關
44歲嘅劉愷威和32歲內地女星楊冪，上周趁冬至突然宣佈離婚，結束近5年婚姻，震驚全城！事後，趕拍新戲嘅楊冪疑被拍到「密封」現身北京機場。另一當事人劉愷威則一直神隱。日前，本報在銅鑼灣利園捕獲呢位失婚人...
2018-12-28
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社論——「棄塑」未盡 人人須努力
膠污禍害，破壞環境，影響深遠。全球「走塑」意識抬頭，本地食肆為盡社會責任，紛紛加入「走塑」行列。昨天有一間大型連鎖快餐店決定，明年元旦起實行「日日無飲管」，全線分店將不再主動向顧客提供膠飲管。另一大型連鎖快餐店除了不派飲管，近日棄用攪拌膠條，改用木條，進一步向膠餐具說不。飲食業持續「去膠化」，值得鼓勵，但若果沒有廣大顧客的配合，「走塑」亦難以成事。 近年多間大型連鎖快餐店齊齊減用膠餐具，亦有向顧客提供誘因，例如在自助點餐機及手機訂餐程式設有「自攜餐盒」、「自攜杯」及「走飲管」選項，起提示的作用，或者對不用膠餐具的客人提供積分獎賞，點餐可享優惠，均有助減少膠餐具廢物數量，但仍...
2018-12-28
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馬場浮世繪——安國倫在澳洲要長期治療
澳洲騎師協會昨日就上月二十五日策騎「美麗寶寶」墮馬重創的騎師安國倫的傷勢情況，發表一項聲明，內容講安國倫在事發後兩星期已返回雪梨，之前他曾在威爾斯親王醫院接受手術，而返回澳洲後，他在當地醫院再次接受手術，目前仍在Royal North Shore醫院留醫。 安國倫主要是脊椎骨骨折及移位，另外脊髓亦受傷，經過手術之後，脊椎骨已經調正及穩定，不過主診醫生認為，這種傷患在初期難以完全準確地了解情況，故此安國倫要長期接受治療，而且仍有機會最終是四肢癱瘓。此外，聲明提到安國倫太太及三個子女在事件發生後得到多方的支持，需要向各界致謝。 馬場浮世繪
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