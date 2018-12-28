開騷前一個月險失聲 何韻詩學懂放慢腳步

何韻詩的《On The Pulse Of 我們正在》演唱會前晚在科學園尾場演出，林二汶亦有捧場，阿詩在台上提到開騷前一個月幾乎失聲，令她明白不可以再任意使用身體，學識放慢腳步。之後又以《代你白頭》獻給已故好友盧凱彤。阿詩曾表示在科學園開騷有噪音管制，要11時前完騷，演唱會本來在10時50分以《光明會》作結，但阿詩2分鐘後再上台笑說，「雖然有噪音管制，但不要理他！」安哥《勞斯．萊斯》和《千千萬萬個我》兩首歌，最後在11時05分結束。



另外，過幾日便是師傅梅艷芳逝世15周年，阿詩表示沒有特別活動，她認為重要的是將師傅的做人態度同精神放在她的工作上，這15年都盡力做好自己，希望沒有失禮她。



