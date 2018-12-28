拍拖赴美搵真銀 何雁詩感動到喊

何雁詩與鄭俊弘日前首次以情侶檔到美國洛杉磯登台，何雁詩表示：「我哋之前分別都去過美國唔同嘅地方登台，好開心主辦商請我哋兩個一齊開show，今次係一個好好嘅經驗，經過今次大家嘅感情增進咗，見到現場反應比自己預期好，搞到忍唔住感動落淚。」何雁詩又大讚洛杉磯是一個好靚的地方，加上臨近聖誕節，當地氣氛好熱鬧，不過因為鄭俊弘要趕返港拍劇，所以未能在當地逗留。



鄭俊弘十分感謝劇組特別度了三日假給他到外地搵真銀，他又預告除夕會與何雁詩一齊出席倒數活動，「其實自己唔抗拒情侶檔，不過始終希望大家專注響我哋嘅工作表現，而唔係啲八卦新聞上，但可以一齊倒數係開心嘅。」



