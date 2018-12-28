﻿宣佈離婚後首現身 劉愷威卸下人夫包袱 孤獨出關

44歲嘅劉愷威和32歲內地女星楊冪，上周趁冬至突然宣佈離婚，結束近5年婚姻，震驚全城！事後，趕拍新戲嘅楊冪疑被拍到「密封」現身北京機場。另一當事人劉愷威則一直神隱。日前，本報在銅鑼灣利園捕獲呢位失婚人夫。見卸下人夫包袱嘅劉愷威一支公孤獨出關，當日戴cap帽和口罩雙重密封靚仔樣，全程頭耷耷神情落寞，勁怕被途人認出呀！



劉愷威與楊冪於2014年1月在印尼峇里島舉行婚禮，同年6月生下女兒「小糯米」。結婚4年多屢傳婚變，16年劉愷威與內地女星王鷗傳緋聞，而楊冪亦被指於15年拍戲時搭上小鮮肉李易峰，但二人都矢口否認。及至日前楊冪工作室繼續以「無聊」來回應婚變傳聞，但不足數日楊冪便自打嘴巴宣佈離婚。



據知情者透露「威冪」選擇在冬至公開婚變，因為「小糯米」剛開始放聖誕假，希望能保護女兒，避免受媒體追訪。可靠消息指「威冪」早在兩個月前在加拿大辦理離婚手續，「小糯米」則繼續留港讀書生活，交由爺爺劉丹照顧。對於外界揣測「威冪」之間有第三者，劉丹日前現身時笑一笑並無否認：「哈哈，好多人都係咁講，總之佢哋兩個都好好喇。」然後匆匆離開。



急步頭耷耷



近日回復單身嘅楊冪被封為「最有商業價值明星Top 100」第一位，佢繼續為新戲《刺殺小說家》趕工。而劉愷威則留港陪囡囡過聖誕。日前下午3時許，失婚人夫劉愷威獨自現身利園，見佢戴cap帽和口罩雙重包冚外貌，仲刻意壓低cap帽，好難分辨真身。見佢先上4樓咖啡店，在櫃台逗留兩分鐘，無買咖啡就走人。其後一直keep住頭耷耷，急步孤獨行去搭(車立)取車。離開前，記者上前採訪，過氣人夫雖然對離婚真相三緘其口，但就禮貌表示剛在咖啡店買禮劵，再牽強微笑走人。



採訪 : 李維隆、李權威