  • 2018年12月28日 星期五
  • 20º
  • 64%
熱門： 曾志偉智能身分證非洲豬瘟回顧2018李志恒

日報新聞 > 娛樂

﻿楊冪放低前夫

2018-12-28 列印
■內地傳媒指在聖誕節拍到楊冪以大褸及衞衣包到實現身北京機場。（網上圖片）
■網絡有一段聲稱是楊冪離婚後的第一個訪問片段。 （網上圖片）
Previous Next

  日前，瘋傳疑似楊冪離婚後首個訪問片段，片中佢大講家庭、事業等，稱女兒好open，但絕口無提劉愷威，並自言「發生了的事情，再好再壞也跟我無關……」，被認為是對前夫的感情不管好壞也放下了。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd