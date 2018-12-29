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陳美齡喊住講愛香港

2018-12-29 列印
■陳美齡提到電視上睇香港放煙花時背景音樂響起《香港香港》，感動到喊。
■陳美齡兩位兒子協平和昇平上台支持媽媽。
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　　63歲的陳美齡（Agnes）相隔30多年再於香港開Show，不過講唱會有別演唱會，會上分享其教仔心得，兩大重點要注意，分別係「培養孩子們有自我肯定能力」以及「教育就是夢想」要放手讓孩子們向夢想進發。Agnes唱起首本名曲《香港香港》時憶述當年嫁到日本後便很少回港，因為要照顧家庭，現在小朋友長大了便回來跟媽媽同住。她忍不住哭了出來說：「香港依然是我心中的故鄉，我永遠也沒有忘記過香港，一直都是很愛香港。」

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