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糖兄妹宣佈十周年出新歌

2018-12-29 列印
■兩人前晚重回糖兄妹的發源地開Show非常開心。
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　　前晚，三年無合作的糖兄妹在旺角舉行音樂會，雖然久違三年無「行埋」，但兩人表示完全無唔習慣。

  明年是組合成軍十周年，兩人將全面回歸樂壇，會製作新歌，亦計劃出碟，糖兄笑謂他們在形象上會有突破，糖妹則笑指大家繼續童顏，又覺得粉絲成長好多，有的已結婚生仔，所以希望明年能回饋一直支持他們的粉絲。

  糖妹透露明年2月推出新歌，在影像上會帶給大家驚喜，更指老闆非常落本，叫大家要好好期待。

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