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青雲偕妻陪父母顯細心

2018-12-29 列印
■青雲夫婦小心照顧兩老上車。
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　　模範夫妻劉青雲和郭藹明（Amy）今年結婚20周年，不時恩愛放閃。昨午大約3點半，見戴上口罩的青雲偕太太Amy在中環置地廣場門外等車，同行還有青雲父母及女傭，似係剛陪伴老人家睇完醫生離開。適逢冷鋒殺到，青雲父母穿上羽絨禦寒。未幾七人車駛至，孝順仔青雲即細心先扶爸爸上車，而Amy亦輕扶奶奶手臂，盡顯溫柔細心。

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