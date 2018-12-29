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林雅詩低胸忍者Look撐男友

2018-12-29 列印
■Grace坦言多Job做好開心，希望明年更加順利。
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　　昨日，林雅詩(Grace)以超Deep V忍者Look現身燒烤場拍攝宣傳照，Grace透露除夕夜該處將會舉行Cosplay大賽，所以先以動漫造型出現，更自爆因狂燒嘢食而肥了數磅，令原本衣服的拉鏈拉不上，才改着忍者衫。她說：「除夕搞完比賽便要趕去內地做倒數活動。」而馬天樂透露燒烤場與友人夾份投資8位數字，Grace亦有少許股份，但他笑言Grace是投資了「整個人」，因為她努力工作幫公司賺錢的話，自然會分紅給她。

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