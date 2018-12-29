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華仔申請小巨蛋開騷遭拒阿Sa興奮集齊「四大天王」

2018-12-29 列印
■阿Sa（右）圓少女時代的追星夢！ 網上圖片
■華仔在小巨蛋開個唱的大計遭拒絕。
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　　近日劉德華的紅館騷每日都星光熠熠，日前蔡卓妍（阿Sa）跟容祖兒、霍汶希一起觀看華仔個唱，其後於社交網大晒跟華仔的合照，盛讚華仔是她唯一偶像及學習的榜樣，至昨日阿Sa終大晒「四大天王」的合照拼圖，並撰文：「經過我多年努力，鍥而不捨的精神，終於讓我集齊四大天王的合照。」並hashtag「四大天王」是其兒時回憶，一圓追星夢。

　　另外，華仔早前入紙申請明年10月於台灣「小巨蛋」開騷，計劃以「唱3天休1天」的模式唱足8場，連計搭台及拆台的時間，總共申請14天，惜遭館方以「期間太長」為由不通過申請，台迷要一睹華仔風采又要慢慢等啦！

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