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﻿孖女有人錫

2018-12-29 列印
■孖女名花有主，大孖Chloe(左三)和男友Matthew，細孖Nikkie及外籍男友Tyle Toscani早前一同參加梁家聚會。
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   係人都知梁家輝對孖女梁穎晨(Chloe)及梁靜曦(Nikkie、前名靜禧)係最索星二代之一。27歲嘅大孖Chloe和男友Matthew拍拖4年；細孖Nikkie日前亦po甜蜜照，同男朋友Tyler慶祝拍拖一周年。
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