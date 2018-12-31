夫妻檔出席活動 陳柏宇符曉薇耍花槍放閃

今日除夕，大家懷着期待的心情，迎接新一年到臨，同時須做好準備，面對新一年的挑戰，最受港人關注的大事，非中美貿戰莫屬。由於美國總統特朗普動作多多，中美之間的博弈充滿變數，波譎雲詭。 特朗普上台後，美國對華政策改變，力圖遏制中國，彰彰明甚。不過，特朗普針對中國之餘，本身在國內四處點起火頭，為了撲火自救，有需要時又會向中國釋出善意，以爭取政績，緩和國內的不滿。 以中美貿易戰為例，起初時特朗普擺出強硬姿態，但與中國主席習近平會面之後，雙方休戰九十天。日前他在推特留言，聲稱與習近平通電話之後，中美商談取得「重大進展」，並指雙方一旦達成協議，「將是非常廣泛，涵蓋一切範疇和糾紛」，忽然報...

2018-12-31