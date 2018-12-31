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夫妻檔出席活動 陳柏宇符曉薇耍花槍放閃

2018-12-31 列印
■陳柏宇和太太符曉薇擺有趣甫士放閃。
■陳柏宇在台上整蠱太太。
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　　陳柏宇和太太符曉薇昨日以夫妻檔出席活動時出力放閃，先是手牽手晒恩愛，繼而不斷投訴對方，大耍花槍。當陳柏宇在台上要求夫妻合唱時，太太即詐嬌表示，明知她五音不全都要她出醜，陳柏宇則解釋是想二人為大家帶來歡樂。

　　事後他們接受訪問，陳柏宇先投訴太太搞到囡囡Abigail喊，因夾硬要囡囡着樽領衫，但最後當然激嬲太太到頭來要O氹番對方。之後符曉薇又反投訴陳柏宇，「試過行街俾佢黑面，佢鬧我嘅次數足以做個專訪！」問到可介意一家三口出席活動？他們表示不抗拒。

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