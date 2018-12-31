事後他們接受訪問，陳柏宇先投訴太太搞到囡囡Abigail喊，因夾硬要囡囡着樽領衫，但最後當然激嬲太太到頭來要O氹番對方。之後符曉薇又反投訴陳柏宇，「試過行街俾佢黑面，佢鬧我嘅次數足以做個專訪！」問到可介意一家三口出席活動？他們表示不抗拒。
夫妻檔出席活動 陳柏宇符曉薇耍花槍放閃
事後他們接受訪問，陳柏宇先投訴太太搞到囡囡Abigail喊，因夾硬要囡囡着樽領衫，但最後當然激嬲太太到頭來要O氹番對方。之後符曉薇又反投訴陳柏宇，「試過行街俾佢黑面，佢鬧我嘅次數足以做個專訪！」問到可介意一家三口出席活動？他們表示不抗拒。
天文台預測：北風助吹散煙霧 除夕煙花料「高清」上演
二○一八年踏入倒數時刻，今晚除夕維港上空將燃放「萬花筒」煙花，歷時十分鐘，壓軸一分鐘會呈現四十五個七彩圖案，迎接二○一九年的到臨。天文台預料今晚天公做美，晚上下雨機會不大，且會吹清勁北風，有助吹散煙霧...
2018-12-31
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內地多省市持續寒冷 破12月最低氣溫紀錄
內地天氣持續寒冷，中央氣象台繼續發佈寒潮及暴雪黃色預警。中央氣象台指，氣溫低至冰點的省市已經擴展到廣西北部、湖南南部一帶，貴州、重慶、廣西、湖南多地突破有紀錄以來十二月的最低氣溫。而湖南部份地區鐵路路段更因暴雪而延誤。 廣州昨早八時錄得六點五度，廣西南寧只得三點八度。四川、重慶、雲南、廣西等十多個省市都有雪，而湖南中北部、湖北東南部等地部份地區降雪量達到暴雪級別。湖南旅遊熱點張家界全市都降暴雪（見圖），其中永定城區和慈利城區積雪都高達十一厘米，桑植城區更高達十二厘米，當地部份地區鐵路路軌被積雪覆蓋，多班途徑湖南境內的高鐵和列車都有延誤，鐵路部門正在加緊清理路軌積雪。 中央氣...
2018-12-31
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續與歐盟商愛爾蘭邊界問題 英貿易大臣：脫歐有機會叫停
英國國際貿易大臣霍理林接受傳媒訪問時指出，如果國會下議院否決脫歐協議，英國可能有一半機會停止脫歐。 根據安排，英國需要在明年三月二十九日脫歐。脫歐協議原本在本月交付國會表決，但文翠珊承認不能通過的機會很大，而將表決推遲。 國會則預定明年一月十四日對脫歐協議進行表決。而英國脫歐開啟了多種可能性，從無貿易協議的硬脫歐，到取消脫歐都有。 霍理林被視為脫歐派的領軍人物，他在接受《星期日泰晤士報》訪問時說，國會通過脫歐協議是令英國百分百肯定脫歐的唯一途徑。但如果協議遭否決，他不肯定脫歐的機會會多於一半。 文翠珊的首席歐盟顧問羅賓（Oliver Robbins）一直與歐盟進行談判，磋商...
2018-12-31
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二手議價空間擴闊 紛錄低市價成交
二手市場節日氣氛濃厚，業主為求沽貨離場，議價空間逐漸擴闊，紛錄低市價成交，馬鞍山新港城中層，面積568方呎，以739萬成交，每呎造價約13011元，低市價約10%。 中原分區營業經理胡耀祖表示，馬鞍山新港城A座中層4室，面積568方呎，屬3房間隔，以739萬成交，每呎造價約13011元，低市價約1成，新買家為換樓客。 名城2期低層沽售 呎價1.39萬 世紀21奇豐分行經理王兆昌指出，大圍名城2期3座低層SA室，面積741方呎，屬3房1套另設士多房間隔，早前以1400萬放售，經多番議價後以1030萬易主，每呎造價約1.39萬，低市價約14%，並創屋苑成交價及呎價今年以來新低。...
2018-12-31
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除夕半日市 成交料偏淡 中美破冰 恒指叩26800點
美國總統特朗普與國家主席習近平上周六通電話，聲稱中美貿易商談取得重大進展。時富金融優越投資部顧問黎永良認為，本周港股會受「政治市」波動，消息或吸引炒家博反彈，惟今天除夕只得半日市，成交或持續偏淡。 ...
2018-12-31
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搶勝瞄榜首
珀斯光輝澳職開季戰績彪炳，除了新帥普波域治領軍出色，新加盟的中場伊高路美迪斯同樣功不可沒。今午聯賽將帥雙劍合壁，可望領軍作客擊倒榜尾的中岸水手迎接一九年。 （Now638、有線614、654台今午4:00直播） 光輝去季澳職僅排第八，為了改善戰績，今季成功邀請曾率西悉尼流浪者問鼎一四年亞冠錦標的教頭普波域治外，還簽入廿三歲澳洲中場伊高路美迪斯。出自拉素青訓的後者今季九輪聯賽獨取六球兩助攻，成為陣中神射手外，還助球隊取得六勝兩和一負，今仗若全取三分還可獨佔榜首迎新年，將帥勢更落力爭勝。 水手今季澳職未贏過 水手今季演出差勁，現時僅得兩和七負，成為澳職唯一仍未敲響勝鼓的...
2018-12-31
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NEX雙屏版 一機兩面睇
近期手機商爭相推出採用新概念的全熒幕手機，當中vivo NEX雙屏版率先以前後雙芒示人，一機兩面睇之餘，同時帶來雙視窗工作，既可借助背芒加強打機操控，亦可以讓被拍者從背芒看到自己的Pose，正反兩面各...
2018-12-31
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名導林嶺東猝逝 震驚娛圈 周潤發心情難平復 古天樂：一路好走
憑電影《龍虎風雲》奪得1987年電影金像獎最佳導演的林嶺東，前日（29日）下午在馬鞍山寓所，被妻子發現昏迷牀上，救護員到場時已證實死亡，終年63歲。有指林導疑感冒猝死家中，其突然離世，震驚娛樂圈！其中...
2018-12-31
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社論——「特招」多變 新年仍詭譎
今日除夕，大家懷着期待的心情，迎接新一年到臨，同時須做好準備，面對新一年的挑戰，最受港人關注的大事，非中美貿戰莫屬。由於美國總統特朗普動作多多，中美之間的博弈充滿變數，波譎雲詭。 特朗普上台後，美國對華政策改變，力圖遏制中國，彰彰明甚。不過，特朗普針對中國之餘，本身在國內四處點起火頭，為了撲火自救，有需要時又會向中國釋出善意，以爭取政績，緩和國內的不滿。 以中美貿易戰為例，起初時特朗普擺出強硬姿態，但與中國主席習近平會面之後，雙方休戰九十天。日前他在推特留言，聲稱與習近平通電話之後，中美商談取得「重大進展」，並指雙方一旦達成協議，「將是非常廣泛，涵蓋一切範疇和糾紛」，忽然報...
2018-12-31
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馬場浮世繪——明日入場送好運手提袋
明日沙田馬場將上演「好運1月1」賽馬日，入場市民可獲贈好運手提袋一個，禮品派發至第六場開跑前，先到先得，送完即止。此外，藝人劉佩玥及余德丞將化身成為「好運之星」，穿梭沙田馬場公眾席廣場與入場馬迷見面並大派好運。而三Ｔ彩池亦將動用三Ｔ儲備，估計10元一注獨中正獎的彩金可達$1,800萬，另第七場及第十一場的四重彩及四連環彩池亦將各注入一百萬多寶。 馬場浮世繪
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