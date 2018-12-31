名導林嶺東猝逝 震驚娛圈 周潤發心情難平復 古天樂：一路好走

林嶺東前日驚傳死訊，由於事出突然，曾與林導合作過的紅星，驚聞噩耗皆悲痛不已，人人都大讚從對方身上獲益良多。其中發哥在好友執導的《龍虎風雲》中封帝，二人更是無線同期訓練班同學，對於林導猝死，發哥稱太突然、心情未能平復。古天樂亦表示：「到現在還未相信這是個事實，腦海中浮現了很多與『東生』合作的回憶，感到非常傷心，希望他一路好走！」而同是名導的杜琪峯將幫忙林導遺孀辦理好友的身後事。
張兆輝哽咽憶好友
林導在圈中廣結人緣，是藝人心目中的良師益友。張兆輝在接受無線訪問中，明顯未能接受事實，顯得相當難過，他語帶哽咽憶述曾跟林導合作其16年上映的遺作《沖天火》，並謂：「佢係訓練班的師兄，佢好健談風趣、好嚴肅、好認真工作的一個導演，係好好嘅師兄，好好嘅朋友，我們約了拍完這部戲，就同佢食飯飲酒……日前先喺佢屋企附近拍外景，心想未知能否撞到於這段時間出來散步的林導，沒想到過2、3日就傳來這個消息。佢係好健談嘅人……我無聽過佢身體不適，他經常行山，有運動……無諗過係咁！」
同樣有份拍攝林導遺作《冲天火》的還有黎耀祥、張靜初和吳彥祖等；祥仔大讚林導很厲害，又樂於教人，更令他反覆思考演技上的問題，終生受用。吳彥祖亦發文悼念「這位真正的電影大師」。而錢嘉樂大讚林導是一位非常好的前輩，很遺憾對方邀請他合作《迷城》時因時間未能配合，成為遺憾。此外，不少中、港、台等地的藝人也在社交平台發文悼念，計有馮德倫、李冰冰、郭采潔、舒淇、譚詠麟、龔慈恩等等。