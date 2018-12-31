名導林嶺東猝逝 震驚娛圈 周潤發心情難平復 古天樂：一路好走

憑電影《龍虎風雲》奪得1987年電影金像獎最佳導演的林嶺東，前日（29日）下午在馬鞍山寓所，被妻子發現昏迷牀上，救護員到場時已證實死亡，終年63歲。有指林導疑感冒猝死家中，其突然離世，震驚娛樂圈！其中憑《龍虎》奪影帝、加上是無線同期訓練班同學的周潤發和曾合作過的古天樂均表示非常傷心未能接受，張兆輝談到與林導點滴更是哽咽得不停索鼻忍淚；中港台三地的影圈藝人紛紛發文悼念。



林嶺東前日驚傳死訊，由於事出突然，曾與林導合作過的紅星，驚聞噩耗皆悲痛不已，人人都大讚從對方身上獲益良多。其中發哥在好友執導的《龍虎風雲》中封帝，二人更是無線同期訓練班同學，對於林導猝死，發哥稱太突然、心情未能平復。古天樂亦表示：「到現在還未相信這是個事實，腦海中浮現了很多與『東生』合作的回憶，感到非常傷心，希望他一路好走！」而同是名導的杜琪峯將幫忙林導遺孀辦理好友的身後事。



張兆輝哽咽憶好友



林導在圈中廣結人緣，是藝人心目中的良師益友。張兆輝在接受無線訪問中，明顯未能接受事實，顯得相當難過，他語帶哽咽憶述曾跟林導合作其16年上映的遺作《沖天火》，並謂：「佢係訓練班的師兄，佢好健談風趣、好嚴肅、好認真工作的一個導演，係好好嘅師兄，好好嘅朋友，我們約了拍完這部戲，就同佢食飯飲酒……日前先喺佢屋企附近拍外景，心想未知能否撞到於這段時間出來散步的林導，沒想到過2、3日就傳來這個消息。佢係好健談嘅人……我無聽過佢身體不適，他經常行山，有運動……無諗過係咁！」



同樣有份拍攝林導遺作《冲天火》的還有黎耀祥、張靜初和吳彥祖等；祥仔大讚林導很厲害，又樂於教人，更令他反覆思考演技上的問題，終生受用。吳彥祖亦發文悼念「這位真正的電影大師」。而錢嘉樂大讚林導是一位非常好的前輩，很遺憾對方邀請他合作《迷城》時因時間未能配合，成為遺憾。此外，不少中、港、台等地的藝人也在社交平台發文悼念，計有馮德倫、李冰冰、郭采潔、舒淇、譚詠麟、龔慈恩等等。



