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襲港吸粉絲逼爆商場 俊昊@2PM:錫晒你哋！

2019-01-02 列印
■俊昊成為李佳芯、劉佩玥集郵對象。
■劉穎鏇哂靚腿，全場即升溫。
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　　韓團2PM成員俊昊、李佳芯（Ali）、劉佩玥及劉穎鏇（Tiffany）等前晚出席除夕倒數活動，吸引數百粉絲逼爆3層商場！俊昊除了派心心冧粉絲外，又與粉絲十指緊扣對望，更用廣東話說：「我錫晒你哋！」首次來港倒數的他，大讚港迷熱情！期間他又與Ali及劉佩玥貼身擺甫士，Tiffany及吳若希則在台上索合照！俊昊透露最近在古裝喜劇電影中飾演「溝女聖手」，他笑言不用刻意準備，只需展露最可愛一面。Ali透露升呢視后酬勞沒加價，新年願望最想圓置業夢，反而沒有想過結婚。

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