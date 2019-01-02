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唐詩詠認獲圈外人追求

2019-01-02 列印
■王浩信、唐詩詠、陳豪在除夕倒數活動上聚頭。
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　　陳豪前晚除夕夜未有陪伴太太陳茵媺和子女，而是趁黃金檔期出席倒數活動賺錢養家，問到會否再追B，他說不排除此可能，但要先搞掂三位小朋友再諗。同樣要搵錢不能陪伴妻女的王浩信則透露，已跟太太陳自瑤及女兒食飯慶祝，問到屢傳婚變會否一家三口公開闢謠？他說寧維持一向作風，但希望今年一切會正面一點。

　　同場的唐詩詠則否認與姚子羚的前男友鄭子邦拍拖，她強調和對方是一班人齊做義工，將來的事就不會評論，並承認現有圈外人追求，但拒透露詳情。

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