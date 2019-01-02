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偕妻女獅城度假回港　李丞責想豬年生旺B

2019-01-02 列印
■李丞責一家三口歡度一個暖笠笠的假期。
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　　堪輿學家李丞責向來愛錫妻女，昨日下午5時半左右與太太劉倩婷（Sandy）帶同女兒由新加坡返港，Sandy笑言過了一個溫暖的除夕，回港後覺得很凍，丞丞師傅直言不止溫暖，直情是「火爆」，皆因一家三口在當地睇煙花倒數，相當熱鬧！

　　問到會否想追多個豬BB？Sandy表示未是時候，丞丞師傅即望着老婆笑說：「我登記了，但未獲批准。（豬BB特別旺？）豬BB較開心，興趣又多，而且他們處事公平、活在當下兼樂觀積極，更容易應付這個緊張的社會。」Sandy聞言笑指一切皆是老公個人意見，自己暫未有計劃。

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