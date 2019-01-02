﻿索爆基因 接靚媽邱淑貞棒 17歲沈月變神

一代性感女神邱淑貞(豆斗)，99年息影下嫁I.T主席沈嘉偉後，一直全職相夫教女，但仍Keep住人氣，皆因豆斗大女沈月細細個已靚爆鏡，被捧為最索星二代呀！O依家17歲嘅沈月更加係越大越靚，日前晚上，佢同屋企人和親友一行廿幾人浩浩蕩蕩去上環星級飯店家庭飯局。Copy媽咪靚樣嘅沈月，一身衛衣襯牛仔褲好casual，但長髮飄逸又戴超，行出嚟好有女神feel，好有當年靚媽出道嘅影子囉！



凍齡靚媽邱淑貞今年50歲，向來保養得宜，皮膚白滑零皺紋，絕對是美魔「媽」典範。加上佢和大女沈月顏值超高，每次現身都成為焦點。早排有指豆斗明年決定一口氣送大女和14歲二女沈日赴英升學，斷絕寶貝女入行後路喎！



日前晚上，沈嘉偉一家五口call埋成班親友去上環嚟個家族dinner。沈生先叫司機用七人車接載幾位長輩到場。廿分鐘後，沈嘉偉一家人再坐七人車前來。黑超沈月和二妹先小心照顧腳傷父親落車，見沈嘉偉右腳小腿及腳、掌戴上腳箍，再以四輪車托「傷腳」出入，星味豆斗就拖實8歲小公主沈晨入飯店。成班人分三枱食飯，豆斗跟愛女坐最入嗰枱，沈嘉偉就在近門口嘅枱，點餸又招呼親友。



大半小時後，見8歲孻女沈晨走到daddy身邊撒嬌，父親見狀馬上拎出手機畀愛女玩，不過孻女玩兩玩又無癮，似睡魔急call，廿四孝daddy即請女親友先陪同小公主回家。再過半小時，豆斗和兩個女都食飽飽，部份親友亦開始陸續離開，豆斗就叫兩女先走，剩下自己跟丈夫與老人家慢慢吹水。當沈月步出時，甜美靚樣殺死人，尤其撥秀髮時更係仙氣滿瀉！而沈月亦好有孝心，扶住老人家外出上車，體貼照顧，勁有家教。直至9時許，飯局曲終人散嘞！豆斗睇實老公以四輪車代步安全上車，才一同上車返家。



採訪 : 李權威、梁志明