﻿古天樂膺最喜愛歌手清唱《男朋友》 容祖兒首奪至尊歌曲大獎激動落淚

《2018年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》昨晚假會展舉行，全晚頒發43個獎。曾11度奪「叱咤樂壇女歌手」金獎、兩度獲「我最喜愛的女歌手」及「叱咤樂壇至尊唱片」殊榮的天后容祖兒，昨晚首奪「至尊歌曲大獎」，橫掃叱咤大獎大滿貫！祖兒在台上喜極而泣。去年再開金口的古天樂被網民狂推上叱咤頒獎台，眾望所歸奪「我最喜愛的男歌手」！



容祖兒憑歌曲《心之科學》首度勇奪「至尊歌曲大獎」，令她在台上喜極而泣。祖兒與歌曲幕後創作團隊一同上台分享，監製舒文爆祖兒恨得這個獎的程度是好高，指二人由合作第一首歌走到現在，祖兒等這個獎等了二十年，祖兒即時忍不住激動落淚！當她發表感言時更語帶哽咽：「我宣傳這首歌時講過一句說話，不論結局如何，這首歌也是用了Song of the year的堅持和決心去做，但講完就覺得唔對路，試問在座每位歌手有誰不是用堅持和決心、無留手去做自己的作品，所以我又算什麼。我出道是上世紀一九九九年的新人，到今年頒給我這首Song of the year。」



Kay掃四獎滿載而歸



全晚最大驚喜是再開金口與謝安琪（Kay）合唱《（一個男人）一個女人和浴室》的古天樂，贏得聽眾投票的「我最喜愛的男歌手」而亮相頒獎台，全場驚喜尖叫。古仔請Kay、麥浚龍（Juno）、祖兒和軒仔上台，他攬祖兒講：「世界真係有奇跡，我都可以上台攞呢個獎。」



Kay除了歌曲《一個女人和浴室》獲十大第二位，她聯同Juno合作推出專輯《The Album》同時奪得「至尊唱片大獎」，最後更連掃「女歌手金獎」及「我最喜愛的女歌手」獎，滿載而歸。



軒仔攞「貓紙」致謝辭



張敬軒主唱歌曲《天才兒童1985》獲十大第五位，更連掃「男歌手金獎」，他拿手機當「貓紙」看謝辭，自嘲年紀大記性差，並多謝老闆楊受成在他面對挑戰時如爸爸般身教。當頒發十大歌曲獎期間，司儀梁文禮公佈第八位歌曲是《老少平安》，卻誤把主唱的歌手周柏豪講錯為周國賢。不過其後周國賢也有歌曲《錢七》獲十大第六位歌曲獎。



在頒獎禮期間，商台設特別環節悼念去年墮樓亡的盧凱彤，現場播放她生前受訪片段，片中她講述與結他的關係。



2018年度叱咤樂壇流行榜 頒獎典禮得獎名單



我最喜愛的男歌手：古天樂



我最喜愛的女歌手：謝安琪



我最喜愛的組合：Supper Moment



我最喜愛的歌曲大獎：



《百年樹木》張敬軒



男歌手



金獎：張敬軒 銀獎：許廷鏗



銅獎：周國賢



女歌手



金獎：謝安琪 銀獎：Gin Lee



銅獎：AGA



組合



金獎：RubberBand



銀獎：Dear Jane



銅獎：Supper Moment



至尊唱片大獎：



《The Album》麥浚龍 謝安琪



唱作人



金獎：林奕匡 銀獎：AGA



銅獎：陳蕾



生力軍



金獎：洪嘉豪 銀獎：曾樂彤



銅獎：黃妍



作曲人大獎：Cousin Fung



填詞人大獎：陳詠謙



監製大獎：舒文



編曲人大獎：王雙駿



至尊歌曲大獎： 《心之科學》容祖兒



第二位： 《一個女人和浴室》謝安琪



第三位：《未來見》RubberBand



第四位：《可一可再》陳奕迅



第五位： 《天才兒童1985》張敬軒



第六位：《錢七》周國賢



第七位：《無期》AGA



第八位：《老少平安》周柏豪



第九位：《認真如初》陳柏宇



第十位：《沉默的士高》王菀之