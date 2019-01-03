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認戀光洙後首現身 李善彬甜笑晒唱功

2019-01-03 列印
■李善彬認與李光洙拍拖後首次現身，不時面露甜笑。
■光洙自爆與李善彬拍拖五個月，網友大讚他們合襯。
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　　韓國人氣綜藝節目《Running Man》（RM）成員李光洙，日前爆出戀情，他與曾合作RM的女星李善彬秘密拍拖五個月。爆出戀情後，李善彬昨日首次現身，為節目《看見你的聲音6》進行錄影。李善彬身穿棗紅色套裝，不時露出甜笑，她以嘉賓身份參加，與男歌手黃致列合唱，大晒唱功。

　　至於男團EXO成員KAI亦爆出與女團BLACKPINK成員Jennie秘密拍拖，有Fans找到上月音樂節目的舊片段，發現Jennie與KAI同台，原本一左一右，Jennie卻靜雞雞走到KAI身邊，證明當時二人已情不自禁黐到實。

圖：網上圖片

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