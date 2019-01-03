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碧咸懶理批評繼續咀愛女

2019-01-03 列印
■碧咸與女兒Harper親嘴，十分溫馨。
■碧咸一家人在豪宅舉行派對迎接2019年。
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　　「萬人迷」碧咸被指今年花費三萬英鎊（約30萬港元）在英國Cotswolds的豪宅搞除夕派對，邀請20位親友出席。碧咸更花約四萬港元放煙花，在倒數一刻，碧咸在限時動態上載與女兒Harper Seven咀嘴的片段，相當溫馨。之前碧咸被批評父母不應該吻子女咀唇，看來他未有理會！碧咸除夕飲醉酒，Victoria公開他翌日宿醉的照片，再寫上︰「你今日感受到宿醉了！」圖：網上圖片

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