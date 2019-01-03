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老將撐起《紅白》收視網民慨歎「日本樂壇已死」

2019-01-03 列印
■桑田佳祐與松任谷由實的演出成為《紅白》的高潮。
■瀧澤秀明（左）與今井翼（右）的合體亦谷高尊尼的倒數騷收視。
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　　日本NHK電視台昨日公佈大除夕播出的《紅白歌唱大賽》收視率，該節目分前半部及後半部，今次前半部獲37.7%收視，後半部更達41.5%，是近四屆最高收視。由於日皇明仁將於今年4月退位，日本年號「平成」即將更改，今年就標榜是「平成」最後一次《紅白》，邀請眾多殿堂級歌手現身，包括Southern All Stars（SAS）及松任谷由實等。SAS壓軸演出，主音桑田佳祐與松任谷由實的表演炒熱全場氣氛，事後雖然有不少人大讚，但亦有留言慨歎，桑田佳祐與松任谷由實都是「平成」之前出道的「昭和」時代（1989年前）歌手，二人年過60，又稱近年樂壇沒出現巨星，令人感到「日本樂壇已死」！

　　另外，尊尼事務所的倒數騷，由於亦是36歲瀧澤秀明引退幕前的最後舞台，因而谷高收視，直播獲得15.5%收視，創下歷年該節目最高收視。

圖：網上圖片

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