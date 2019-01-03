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麥浚龍讚古仔好搞笑Kay叫老公留家照顧子女

2019-01-03 列印
■古天樂驚喜現身，麥浚龍和謝安琪都好開心。
■謝安琪以性感靚裙出席頒獎禮。
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　　謝安琪（Kay）前晚在叱咤頒獎禮奪得三個獎項，她透露老公張繼聰原本想出席支持，但因即將要出埠拍戲，所以她叫老公留在家照顧子女，又稱子女有收看頒獎禮及傳訊息給她，問到老公可有讚她打扮性感？Kay說：「無咁講，佢好少評論我嘅衣着。」

　　同場的麥浚龍（Juno）被問到是否想簽張繼聰為旗下歌手與Kay一起，Juno沒有直接回應，只表示想跟不同單位合作。談到成功邀得古天樂參與歌曲《一個女人和浴室》，Juno說：「多謝古仔抽空出席頒獎禮，估不到佢上台後咁搞笑，拍戲時佢好投入角色，今次喺台上見到另一個古仔。」

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