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Tim@Dear Jane激凸 索妻楊洛婷問因由

2019-01-03 列印
■Tim稱自己的皮褲Look是造型師安排。
■楊洛婷傳訊息問Tim是否想起她而「激凸」！資料圖片
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　　Dear Jane主音Tim前晚穿着皮褲出席叱咤頒獎禮時，下半身明顯「激凸」，他在慶功宴上解釋，是做健身導致「蛋白質上升」，他的索老婆楊洛婷竟甚有情趣地，傳訊息問他「係咪諗起我？」Tim續說：「我睇返相都唔係咁勁，只係影相有燈光效果。」

　　同場的許廷鏗首次奪得該頒獎禮的男歌手銀獎，他在台上致謝詞時，因突然停頓，大會即奏起頒發男歌手金獎的音樂，但他仍開口繼續令場面尷尬，幸得森美幫口解圍，許廷鏗亦坦言，未來要挑戰男歌手金獎寶座！

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