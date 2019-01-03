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《復仇者3》吸1.5億 稱霸2018香港票房

2019-01-03 列印
■《復仇者聯盟3》去年狂收逾億半港元票房。
■《棟篤特片》成為上年港產片票房冠軍。
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　　2018年本港電影票房全年收入較去年進步，據香港影業協會及戲院商屬下機構香港票房有限公司昨日公佈，黃子華主演的《棟篤特工》，收逾4,470萬元票房成為港產片王；周潤發、郭富城合演的《無雙》，收逾3,440萬屈居亞軍；季軍則是票房逾1,742萬的《我的情敵女婿》。《復仇者聯盟3：無限之戰》去年狂收逾1億5,330萬成為外語片冠軍兼稱霸2018年，收逾8,864萬的《侏羅紀世界：迷失國度》及收逾7,120萬的《超人特工隊2》分別位居第二及第三位。

圖：劇照

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