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《復仇者3》吸1.5億 稱霸2018香港票房
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年中覆檢市況 調整折扣 市建首置盤 隨時再減價
市建局以市價六二折推出首個港人首置上車盤、位於土瓜灣馬頭圍道的「煥然懿居」，今日起開始接受申請。市建局行政總監韋志成昨天表示，難以評估認購的反應，今年年中揀樓前會再聘請專業測量師檢視市價，如果樓市持續...
2019-01-03
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蔡英文拒接受「一國兩制」 習近平強調必須統一台灣
國家主席習近平昨早在北京人民大會堂舉行的《告台灣同胞書》發表四十周年紀念大會致辭，他表示中國始終把解決台灣問題、實現國家統一視為歷史任務；他指「中國人不打中國人」，但又不承諾放棄使用武力。台灣的總統蔡英文昨下午回應，直指台灣絕對不會接受一國兩制。 習近平表示，台灣是中國的一部份，兩岸同屬一個中國的歷史及法理依據，任何人和任何勢力都無法改變。儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國主權和領土從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實亦從未改變。他又指出，統一是歷史大勢和「正道」，而「台獨」是歷史逆流和「絕路」，堅持寄希望於台灣人民的方針，並一如既往的尊重、關愛、團結和依靠「台灣同胞」；而...
2019-01-03
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難民再闖美墨邊境 華府撥款建牆未達共識
美國民主、共和兩黨因撥款興建美墨邊境圍牆的爭拗，令聯邦政府局部停擺超過十天，八十萬員工受影響。而在停擺之際，美國邊防人員除夕夜再度施放催淚彈，驅趕試圖從墨西哥邊境硬闖入境的中美洲移民。 美國民主、共和兩黨因撥款興建美墨邊境圍牆的爭拗未達成共識，華府繼續局部停擺，周三總統特朗普邀請參眾兩院領袖到白宮商討邊境安全事宜。今次會面將是特朗普與國會兩黨領袖自政府局部停擺以來，首次面對面討論邊境圍牆撥款等爭議。 參加今次會議的共和黨領袖有麥康奈爾等，而民主黨領袖方面則有佩洛西等出席。不過國會消息人士指，會議是「簡報會」，而非「談判」。 佩洛西表示，民主黨將會採取行動，通過兩項臨時撥款法...
2019-01-03
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凱滙佣金1.7% 兩大龍頭代理行不滿
上月賣個滿堂紅的觀塘大盤凱滙，一個月迅即沽逾一千三百伙佳績後，發展商日前向代理公佈，促成交易的佣金為樓價百分之一點七，旋即惹起代理業界的反彈，由於較現時一般新盤及二手樓提供的佣金為低，引發兩大龍頭代理...
2019-01-03
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製造業數據欠佳 美股早段挫逾百點
港股2019年開局「落筆打三更」！內地製造業數據差過預期，引發市場對經濟增長憂慮，中港股市同被「嚇窒」，美國聯邦政府仍然局部停擺，加上中美兩國的製造業數據欠佳，市場憂慮全球經濟步入衰退，美股在2019...
2019-01-03
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曼城主場背水戰
英超衞冕冠軍曼城今晚主場迎戰榜首的利物浦，翼鋒貝拿度施華豪言為保爭標希望，今仗拼盡全力亦要助藍月全取三分。而紅軍近年英超作客曼城多敗師而回，今晚作客實無把握保住聯賽不敗身，還是敲主勝。 暫居英超第三位的曼城落後一哥利物浦七分，今仗地頭贏波便可將距離縮減至四分，相反輸波便會被拋離至十分，衞冕機會渺茫。今仗代替養傷的奇雲迪布尼出任翼鋒的貝拿度施華亦許下必勝決心：「我們知道壓力在己隊身上，因要勝出每一場聯賽才有機會後來居上。今仗贏波便追至落後四分，四分和七分相距甚遠。」尤幸藍月及時回勇，上輪作客3:1勝修咸頓終止二連敗，今仗坐擁主場之利勢乘勝追擊紅軍。 為爭標今場誓取三分...
2019-01-03
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Mazda 6 配套超班
2019年新改良版Mazda 6 IPM 2.5i-Nappa有Sedan四門房車和Wagon五門旅行車兩款選擇，市場焦點全部集中在後者，其實四門房車性價比同樣優越，豪華配套可說冠絕對手。文：彭志揚圖...
2019-01-03
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出爐視后帶病開工 李佳芯同視帝陳豪演技大激鬥
劇集《BB來了》帶挈36歲花旦李佳芯(Ali)首度封后，出爐視后Ali捧獎後繼續為陳維冠新劇《殺手》埋尾。日前，Ali帶病仍到貝沙灣與陳豪拍對手戲，不過人逢喜事精神爽，有獎在手的Ali面帶笑容，流露光...
2019-01-03
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社論——孭得起 勿失上車機會
自去年下旬起，熾熱的樓市開始冷卻，成交量下跌，二手樓價從高位回落。現實中沒有靈驗的水晶球，沒有人肯定睇通今年環球經濟的走向，中美貿易戰變幻不定，英國脫歐存在風險等均是負面因素，將會影響香港樓市表現。每當樓市處於下行時期，最多無殼一族問，何時才是上車良機？ 對中產而言，即使私樓下跌，但依然昂貴，可望不可住，唯有向資助房屋打注意，近日最受關注的，非市建局首個港人首置上車盤「煥然懿居」莫屬，它以市場六二折定價，供收入合資格家庭申請，預計今年年中揀樓。市建局昨天公佈一項好消息，隨着樓市向下，局方在成功人士揀樓前會再檢視市價，如樓價再跌，六二折扣率或會調低。 中產等到頸都長的跌市，終...
2019-01-03
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馬場浮世繪——外遊練馬師陸續回港
上周末離港出外過新年，因而缺席元旦賽事的高伯新，將於日內回港，周日肯定會在場督戰，今次他出賽馬數目雖然不多，但實力絕對不弱，其中「有理共想」近來兩連勝，今次將挑戰三級賽洋紫荊短途錦標；另外「心思熟慮」上場力拼僅負，周日轉戰泥地千二米，亦具機會爭勝。 另一邊廂，上月中離港返南非度假的苗禮德和霍利時，亦將於日內回港。 馬場浮世繪
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