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﻿出爐視后帶病開工 李佳芯同視帝陳豪演技大激鬥

2019-01-03 列印
■劇中飾演單親媽咪兼傻大姐的Ali，愛大動作性格又粗魯，同陳豪係舊情人。
■陳豪和Ali貴為視帝、視后，拍劇前輕鬆吹水無壓力。
■埋位前，兩人又會齊齊對稿，表現好專業。
■戲中，Ali被鹹豬手，舊愛陳豪夾計，嚇退色狼。
■Ali做個貼地癲得師奶，成日笑容滿面。
■《BB來了》中，Ali演活新手媽媽的實況，人氣急升又帶來獎項。
■Ali早前到台灣拍《殺手》外景，以野性造型拍一場假扮女殺手的戲。
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        劇集《BB來了》帶挈36歲花旦李佳芯(Ali)首度封后，出爐視后Ali捧獎後繼續為陳維冠新劇《殺手》埋尾。日前，Ali帶病仍到貝沙灣與陳豪拍對手戲，不過人逢喜事精神爽，有獎在手的Ali面帶笑容，流露光采，一埋位就七情上面係信心表現，就連視帝陳豪都讚對手「演技大躍進」。惜Ali事業心重，揚言新一年及打後日子keep住做戲有進步，因為呢個「係做演員的目標」，而非想早日做陳太喎！

        奪獎前，李佳芯發表過「效忠論」，就算病到半條人命都落力拍《BB來了》，穩坐視后當然要「找數」，因情緒影響免疫力失調，搞到出壓力疹爛面的她堅持唔攞病假，日前大清早帶病繼續拍《殺手》。講述陳豪執行殺手任務期間遇上前度李佳芯被鹹濕佬抽水，兩人默契打眼色做場「大龍鳳」打退色狼。當日Ali演技大爆發，着住3吋高踭鞋追打色狼，奔放入戲，仲不時同陳豪對稿，每場一、兩take，導演就收貨，快靚正。

冇乜NG

  休息時，Ali向本報暢談感受，她笑說：「對我嚟講，攞唔攞到獎冇乜關係，唔會影響到我演出嘅投入感同信心。新劇拍咗4個幾月，個角色已入晒血，演出揮灑自如，加上係輕鬆喜劇角色，我係做個貼地癲得師奶，所有動作都放大，成日畀人追打、跣低、碌地…拍起嚟自然會開心啲同埋奔放啲。今次係第2次拍喜劇，上次拍過喜劇《誇世代》都係同陳豪、監製陳維冠合作，所以大家有默契，夾起嚟好開心。」

  成為視后，李佳芯不會添加壓力，她說：「最近睇番多年嚟十多套劇舊作，由只得兩場戲開始睇，睇到近期作品《BB來了》，我覺得演繹及各方面都可以有更多進步，呢樣係我19年、將來日子要做嘅嘢，呢個同攞獎無關，我係要求自己要不斷進步。」問到會否喜上加喜，今年同男友陳炳銓結婚？她大笑說：「今年結婚？咪嚇親我，新一年反而要平衡身體，要好好調理，因為狀態唔好，開劇都拍得唔好，近兩年嚟我都冇停過，係時候調理吓及會做體檢，加上之前做完婦科手術都冇時間覆診。」

採訪：方騫平 攝影：梁志明
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