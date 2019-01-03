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﻿視帝眼中的Ali

2019-01-03 列印
■陳豪和Ali合作多次，早前拍《誇世代》已見對方演技進步。（資料圖片）
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  同場問到陳豪對Ali攞獎前後有乜分別？佢認為一個獎項唔會令演員做得好啲或差啲，獎項只係表揚拍過嘅戲有好表現：「佢(Ali)由《潮流教主》到《誇世代》有好大轉變，直至今次拍《殺手》見佢好大進步，攞呢個獎都好戥佢開心。」
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