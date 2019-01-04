100%符合角色夠專業 ﻿導演姜炯徹 ﻿﻿讚D.O.主動剃頭﻿

執導韓片《陽光姊妹淘》叫好叫座的韓國導演姜炯徹，最近為新作《勁舞Dancing癲》親自來港宣傳，並接受本報專訪。談到搵來人氣男團EXO成員D.O.（都敬秀）擔正，姜炯徹謂寫好劇本已覺得對方的眼神和氣質100%符合角色，更難得D.O.的專業態度，不但苦練半年踢躂舞，還主動提出剃平頭裝。撰文：杜淑霞 攝影：李維隆



電影改編自1951年韓戰爆發後，巨濟戰俘收容所為背景，描述幾個愛上跳舞的戰俘組成舞團「Swing Kids」的音樂劇《盧景修》。姜炯徹看了該劇後好欣賞，因能融合他一直想探討的政治理念和舞蹈元素，「我想表達好多人假借一啲政治口號或者拋出一啲好偉大嘅理念，表面係為改善人民生活，令大家更幸福，但好多時係為滿足個人利益而犧牲大部份人權利，我想借呢個故事反映出嚟，帶出反戰嘅訊息。」



花一年攞Beatles版權



戲裏面載歌載舞，姜炯徹透露製作過程並不容易，首先由寫好劇本到攞到Beatles歌曲的版權，足足花了一年時間。至於拍攝跳踢躂舞戲份更困難，「一般拍跳舞嘅電影會拍咗先到剪接時再揀，但今次我除了注重舞蹈動作，亦要求表情和情緒，所以事先會畫好晒storyboard，呢方面花咗好多功夫，不過咁樣冇浪費演員努力，反而比預計拍得更快更順利。」



姜炯徹揀D.O.出任男主角「盧景修」，因D.O.跟他想像中的角色百分百一樣，加上眼神好識做戲，兼且附合角色介乎青年與少年之間的特質。不過D.O.的專業態度更加令姜導讚不絕口，「其實好多同D.O.合作過嘅導演都會讚佢係一個好努力同真誠嘅演員，好似剃平頭裝呢個例子，開頭我都諗佢係偶像嚟，兼且拍戲期間仲有其他演唱工作，但反而係D.O.睇咗劇本後主動提出，佢完全覺得冇問題，仲話再短啲都得㗎！至於學北韓語，雖然都係韓語，但其實好大分別，D.O.要好花時間去學。至於跳舞部份，雖然D.O.係偶像跳舞唔太難，但係踢躂舞佢係由零開始接觸，要面對由 6歲已經開始跳、世界頂級踢躂舞家Jared Grimes，根本好難比較，但睇得出佢已經好努力。」



