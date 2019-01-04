冧莊做楊立門個唱嘉賓 ﻿陳志雲 預告 唱雙簧爆高官笑料﻿

前年陳志雲(志雲大師)為前發展局及民政事務局常任秘書長楊立門(Raymond)的慈善演唱會出任表演嘉賓，大爆昔日特首參選人葉劉(葉劉淑儀)笑料，指邀對方訪問休息時，短裙葉劉突然舉腳展示鞋履和時裝都襯晒色，嚇得他彈開唔識反應！觀眾笑爆嘴又好評如潮，所以Raymond食過翻尋味，再邀請志雲大師為他1月28至29日在香港大會堂舉行的《好歌萬年青》演出。兩人揚言唱歌之餘，更會唱雙簧爆料，大談政界、前TVB高層笑料，保證絕無冷場呀！採訪：方騫平 場地：三獅會







陳志雲和楊立門所以咁夾，因為兩人早於大學時期結緣，當日陳志雲搵來楊立門演出英文音樂劇。畢業後兩人先後加入公務員團隊，陳志雲成功考入高薪厚職的政務主任(AO)，楊立門曾向他取經。未開show，陳志雲先爆料：「雖然Raymond在任時係常任秘書長人工，比私人機構少，但退休後至少有900萬退休金，O依家每月至少拎7萬長俸，直到佢死，唔使做啦佢，你睇佢個樣後生到咁，幾時到佢死呀！」楊立門反指志雲大師在私人機構工作十幾年搵真銀，搵搵埋埋好過他做成世，而且仲咬長俸又做商台！志雲卻否定說：「我都攞到死O架(長俸)，但每月只得萬幾蚊，邊有你咁多！而且我隨時都死……」



合體做「唱篤會」



兩摯友一人一句，friend到不得了，話可以做黃子華式嘅棟篤笑，陳志雲又恨出唱片，最好合體做個「唱篤會」，有得唱又有得talk，應該好有綽頭。他笑說：「我喺你演唱會度唔敢唱國歌，但想唱《我的祖國》，因為梁振英話呢首歌唱嚟O氹個仔瞓。」Raymond笑問：「佢個仔係咪長期失眠？」兩人笑到不得了。問到可會爆高官及政界笑料及內幕？陳志雲坦言：「我哋最鍾意講是講非，無風起浪。」楊立門接住說：「咁睇吓邊個唔好彩俾我哋講。」陳志雲大笑說：「呢個係叫好彩，哈！唔講林鄭喇，係都講新鮮熱辣嘅律政司司長鄭若驊啦！」兩男又笑一餐。



