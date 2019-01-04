跟影帝黃秋生謝君豪合作 ﻿惠英紅 興奮：仲唔鬆毛鬆翼﻿

由導演葉念琛打造，福斯傳媒集團原創華語迷你劇《心冤》，將於下周於「衛視電影台」及「FOX+」首播。該劇由影后惠英紅搭檔影帝黃秋生和謝君豪演出，這個鐵三角組合聽見都冇得輸，作為女主角的紅姐亦大讚周旋於兩位好對手中間，完全過足戲癮，仲好興奮咁話：「撞到呢啲演員，我仲唔鬆毛鬆翼，幾開心呀！」撰文：杜淑霞 攝影：李權威 化妝：小白(惠英紅)



髮型：James Lee@HAiR(惠英紅) 服裝：CONNESSE(惠英紅)



葉念琛要組這鐵三個不容易，幸好每約一個見面，都被故事大綱吸引一口便答應演出，令他更有信心去寫劇本。當中他跟紅姐最熟，早於08年已合作過《我的最愛》，食飯時傾了半個鐘便決定接拍。紅姐解釋，「點解當日就答應，第一我好信佢，覺得你唔再拍固定嘅嘢，我鍾意人試新嘢，尤其係一啲咁成功嘅導演，而佢第一個去試壓力好大，自然會做得更加好，同埋我聽完第一場戲覺得好新，好開心佢拍近期奇案，近年戲又冇電視又冇呢啲題材，O依！呢個可能係我發圍嘅時候，哈哈！」



秋生肚裏面條蟲



講到同兩大影帝黃秋生和謝君豪合作，紅姐相當興奮，「佢哋都太有經驗，而佢哋演嘅方式比較生活化，同我頻率好啱，拍得好過癮，可惜我同秋生戲份唔算多，吊住我胃口，同君豪就開心到不得了，我試戲同君豪講正式會唔同，佢就話『得㗎啦！你點嚟我點去！』咁先會有最自然反應嘛！撞到呢啲演員我仲唔鬆毛鬆翼，幾開心呀！」不講不知，原來紅姐首場戲才跟謝君豪初次見面，但出奇地有默契，「第一場戲係講佢審我，我同佢啲戲要咬住咁，去到現場先第一次見，點算呢？我就行埋去同佢打招呼先，搞到佢幾緊張話『其實我都諗緊點樣過嚟同你打招呼』咁樣兩句，就冇咗陌生感，可能佢同我都老經驗，埋位大家就好有默契，嗰場出嚟，冇人相信我哋以前從來未見過面。」至於跟黃秋生合作，紅姐笑指對方走唔甩，「我同秋生太熟，未埋位我哋傾一次對白就坐喺度傾自己嘢，正式先再講對白，記得有個位幾好笑，佢停機時話『唉！攝影師你知唔知我點解咁做㗎？』我就幫佢同攝影師解釋，佢個動作係想表達咩意思，我解釋完，佢即刻話『你簡直係我肚裏面條蟲！』我就答佢你走我唔甩㗎啦！」



