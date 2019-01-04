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60歲娜姐驚現巨臀

2019-01-04 列印
■娜姐的臀部隆起的程度甚誇張！網上圖片
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　　現年60歲的國際天后麥當娜，日前元旦凌晨與13歲養子David在紐約一家同志酒吧，驚喜現身演出，片段曝光後，娜姐被指看來疑似做過隆臀手術，隆出如真人騷女星Kim Kardashian的招牌巨躉！但有網民就認為她只是臨時「僭建」出騷，並非做了手術，又笑指娜姐「好似墊咗個枕頭嚮下面」！另有網民為娜姐「解畫」，認為她只是放了咪高峰控制器或叉電器在褲袋，才有此巨躉效果！

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