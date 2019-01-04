﻿遺傳「長人家族」高瘦身材 梁詠琪 3歲靚囡囡着6歲衫

梁詠琪（Gigi）與西班牙籍老公Sergio 2011年結婚，兩人嘅愛情結晶品喺15年2月誕生，千金Sofia（祈淑菲）出世時已手長腳長，遺傳晒父母嘅高挑身材。日前一連兩日，本報撞見Gigi兩夫婦帶3歲囡囡去銅鑼灣嘅童裝店巡舖。見Sofia眼大大好靚女，着住靚衫仔穿梭店舖做人肉生招牌。下月才4歲人仔嘅Sofia，O依家身高超過一米，差啲到媽咪條腰，目測要穿6歲大嘅衫，唔怪得星媽Gigi曾話阿女18歲，可能有185cm高啦！



日前一連兩日，本報巧遇Gigi一家三口喺佢開設嘅西班牙品牌童裝店密密巡舖。就連聖誕佳節，Gigi下午都要落shop，才返家開聖誕P。當日下午，Gigi穿上橙色迎節大褸，同囡囡橙色長褲仔母女裝現身。「長人家族」先喺舖頭打躉，店員送Sofia一個汽球，大眼星二代甜笑禮貌道謝。逗留十分鐘，Gigi睇睇錶似趕時間，兩公婆即拖實乖女離開。見下月4歲生日嘅Sofia比同齡小朋友高出成個頭，要穿6歲大嘅衫，仲差啲到媽咪條腰，果然快高長大！難怪去年10月，阿女兩歲7個月時，Gigi為寶貝度高，當時囡囡有一米高，阿媽都驚訝到要po相放社交網分享一下。臨走前，小Sofia對商場展覽嘅玩具模型好有興趣，星媽亦陪乖女一邊睇一邊講解，畫面好有愛！



童裝店變Fan club



另一日傍晚，Gigi夫婦又湊囡囡現身店舖。由於有粉絲收到風，偶像不時會駐店，當日就踩上舖搵Gigi。先見到Gigi和友人及其兒子在店內gathering。友人送咗一啲文具、貼紙等畀Sofia，然後兩個小朋友坐埋一齊玩，母親就講吓湊仔經。半小時後，有3名fans入店送上禮物，Gigi親切道謝又同忠粉逐一合照，O氹到班fans鬼咁開心，個個笑笑口走人。最後，Gigi與女友人一同離開，途中亦不斷被其他媽咪級fans抱子求「集郵」，Gigi都來者不拒，非常友善。最後一家三口手拖手溫馨走人。



採訪 : 梁志明、李維隆