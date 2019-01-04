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﻿長腿Baby

2019-01-04 列印
■1歲生日，身形睇落兩歲大。
■日前，Gigi帶埋愛女出trips做除夕騷，兩母女在候機室玩貼紙故事書，囡囡真係好高。
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  Sofia一出世已似足父母手長腳長，有50cm高，O依家身高約達1.2米。
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