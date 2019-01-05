陀B仔日食多餐 ﻿陳凱琳﻿﻿爆嘉穎煲湯慰妻﻿

陳凱琳（Grace）宣佈有喜後，雖然頂住個肚，仍頻頻出活動搵奶粉錢，昨日的活動同場還有達哥及杜小喬。Grace自爆陀B後變「吃貨」，老公鄭嘉穎亦好識做，聲稱會煲靚湯慰妻，獲老婆大讚變溫柔了！



陳凱琳（Grace）昨日出席公開活動時透露，懷孕後愈食愈多餐，有時凌晨一、兩點仍想吃消夜，最近偏好中餐、湯麵或炸物，更勝以往至愛的西餐。



笑問有否「老點」老公做外賣仔？她說：「沒有呀！他多數在中午已準備好食物給我，最近知我喜歡飲湯，更稱會煲湯給我喝。（覺得嘉穎變溫柔了？）是呀！他出門前也摸着我的肚皮，跟我和BB說要小心。」Grace表示，生BB用品及牀位等已準備好，BB中文名交由長輩改，英文名則已與嘉穎有心水，「我們已睇啱幾個，但別人說等BB出世後，自然會感覺到他較適合哪個名字。」



