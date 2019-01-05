癲傻組合拍嘢冇拘謹鼎爺視譚玉瑛如女兒

李家鼎及譚玉瑛於電視城錄影最後兩集《阿爺廚房》，該兩集於新年前播映，故鼎爺炮製賀年食品煎堆及新年菜「包羅萬有生菜包」。



問鼎爺新年前會否為家人炮製新年糕點？鼎爺即搭着阿譚膊頭說：「家人都事小，但隔離這個經常『柯打』要這要那。」阿譚即說：「我是貪吃，加上跟他變成老友，他又愛錫同事，故比較多要求。」鼎爺續說已當阿譚如女兒般，平時說話沒丁點拘謹，更會郁手郁腳，阿譚即笑說：「好彩我都有批㬹。」鼎爺說二人是「一癲一傻」組合，也不會跟稿讀，這樣才有火花。問到鼎爺新年是否三代同堂一起度過，阿譚即搶答：「應該會啦！」鼎爺就說：「尤其最細個孫兒十足麵包頭一樣得意，怎樣都要抽時間陪他們。」



