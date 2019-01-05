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怕太凍兼怕危險阿嬌擱置巴黎度蜜月

2019-01-05 列印
■阿嬌暢談新婚生活。
■阿嬌與賴弘國上月在港註冊結婚。 資料圖片
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　　鍾欣潼（阿嬌）昨晚出席公開活動時稱不知酬勞數字，談到沒戴婚戒，她說是因為水腫手指痛，老公賴弘國則有戴婚戒。

　　阿嬌透露，兩夫婦還未度蜜月，「原本想去巴黎，但怕危險同太凍，所以擱置咗。」問到婚後生活，阿嬌稱冇特別，聽到多點人稱她做「賴太」就會慣。雖然婚後即分隔兩地，但她和老公很快會再見面，老公工作完就會返港陪她。

　　本月21日就是阿嬌的38歲生日，她指老公未表示有安排，「唔使二人世界，反而想同一班兄弟姊妹食飯慶祝。」阿嬌估計農曆年假期要港台兩邊走，慶幸奶奶未有催她生BB，「暫時未有計劃，好似老闆楊受成咁講，唔好生太多，有消息大家會知！」阿嬌竟不期待今年派雙封利是，還笑言為何不過年後才結婚呢！

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