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﻿首屆真鑽冠

2019-01-05 列印
■楊婉儀嘅真鑽后冠連權杖及袍釦時值過百萬元。
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TVB自1973年舉辦以「美貌與智慧並重」作為競選口號嘅香港小姐選舉，開頭后冠全是廉價嘅「朱義盛」，及至95年才用真鑽石製造，有指當年楊婉儀所獲金鑽后冠連權杖及袍釦時值123萬元。

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