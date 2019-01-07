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Wanna One再聚領金唱片 BTS奪四獎成大贏家

2019-01-07 列印
■Wanna One齊人亮相金唱片頒獎禮。
■BTS獲多個獎項，不愧為強勢男團！
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　　韓國音樂界盛事《第33屆金唱片頒獎禮》前日及昨日分兩天舉行頒獎禮，前晚先頒發「音源部門」獎項，由IKON爆冷贏出大獎。不過到昨晚，頒發「唱片部門」獎項時，就再沒出現爆冷情況。去年紅爆全球的防彈少年團（BTS），共獲得四個獎項成大贏家。BTS獲得最高榮譽大賞之外，亦獲得本賞、U+IDOL Live人氣獎、金唱片人氣獎。

　　至於另一人氣男團Wanna One，因為是限期組合，於去年底已解散，但仍有幾個活動需要出席，前晚成員河成雲沒有出席，昨日終於齊人上台領取本賞。於前年年底自殺身亡的SHINee成員鐘鉉亦獲頒本賞，其隊友泰民及珉豪上台代領，他們表示希望大家一直不會忘記鐘鉉，因鐘鉉比任何人都熱愛音樂。圖：網上圖片

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