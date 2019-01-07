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《水行俠》全球旺場 勢成DC最賣座英雄片

2019-01-07 列印
■《水行俠》票房走勢凌厲，有機會成為DC最賣座電影。
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　　改編自DC漫畫的超級英雄電影《水行俠》，在美國上映第三周票房仍走勢凌厲，剛過去的周末仍收約3,100萬美元（2.4億港元），成為三星期票房冠軍。據指該片除了美國之外，在全球都大收旺場，現時全球累積票房已達8.87億美元（69.19億港元），預計連同本周票房，相信可達9.3億美元（72.53億港元）。

　　現時《水行俠》已超越了2012年DC漫畫電影《蝙蝠俠－夜神起義》，成為歷來最高海外票房的DC漫畫電影。而《水行俠》本周達9.3億美元之後，亦估計大有機會超越《夜神起義》10.3億美元的總票房成績，成為DC全球最賣座電影。

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