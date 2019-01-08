《男朋友》狂錫宋慧喬 ﻿朴寶劍﻿﻿21歲曾破產﻿

由朴寶劍及宋慧喬主演的大熱韓劇《男朋友》已播到第十集，劇情講到男方為幫女友解決酒店麻煩事而重回古巴，兩人再於訂情地古巴相遇，錫到難分難解，各寶劍太太應該睇到頭暈。自劇集播出後寶劍吸粉無數，原來25歲的他曾於21歲時申請破產，背後原因非常感人。







在《男朋友》中，朴寶劍飾演的金振赫出身於普通家庭，父母開生果檔。現實中的寶劍亦非名門出身，更因代父還債而申請破產。朴父早年曾貸款3億韓圜（約港幣190萬）用作公司周轉，連利息合共8億韓圜（約港幣500萬）。當時年僅15歲的寶劍，在不知情下成為擔保人，最後朴父生意失敗，無力償還債務，貸款公司轉而向寶劍追討債項，寶劍最終在2014年12月向法院申請破產。寶劍一直心疼父親的壓力，更曾在節目上流淚。



