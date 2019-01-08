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搵師傅改中文名龍玥心 Amanda S.黐媽媽少見男友

2019-01-08 列印
■Amanda S.為方便到內地工作，改了中文名龍玥心。
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　　名模Amanda S.（龍玥心）昨日出席潮玩店開幕禮，她表示爸爸去年離世，故陪伴媽媽較少見男友Sam，「我想放多點時間同家人，因為依家得我同媽咪兩個人。」Amanda.S透露為方便到內地工作，媽媽幫她找師傅改中文名龍玥心，大讚改名後感覺好開心。1月21日便39歲的她，表示會跟媽媽返台灣過生日，並坦言自己好似變番小朋友黐住媽媽，「農曆新年會返法國同姑姑過，睇下佢可唔可以過來台灣。」問到是否媽媽重要過男友？她說：「除非是老公，媽媽係No.1。（生小孩組織家庭？）唔好啦！我之前離過婚，覺得做女友幾好，不用擔心，自由同輕鬆點。」

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