  • 2019年1月8日 星期二
  • 19º
  • 83%
熱門： 政府工WeChat大球場月餅券林子健

日報新聞 > 娛樂

麥德羅為女友Apple姐慶生

2019-01-08 列印
■麥德羅為Apple姐及囝囝（左一）慶生，旁為Apple姐的女兒。
Previous Next

　　麥德羅前晚為女友Apple姐（劉麗萍）舉行56歲生日會，適逢麥德羅囝囝生日，Apple姐兩名女兒親手整生日蛋糕替兩位壽星慶祝。同場還有一班圈中好友，包括魏秋樺及黄夏蕙等到賀。Apple姐笑言比譚詠麟大兩歲，今年剛好「27歲」，至於生日願望，除了希望下月推出網上歌唱比賽手機程式有好成績，她大爆男友曳到不得了，希望男友以後乖些，身旁的麥德羅即解釋只因自己太多Fans。早前Apple姐於一個月內減掉25磅，她前晚表示方法是每日拉筋加踢腿，亦要練武功對付男友。但當追問二人的婚期，麥德羅坦言剛復合要慢慢來，惹來Apple姐當場質問他是否想「縮沙」。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd