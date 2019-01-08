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失落獎項紅氈贏回掌聲 ﻿茱姐﻿﻿有型有格﻿﻿愛瑪古典美受讚﻿

2019-01-08 列印
■茱姐一反女星要穿晚禮服或長裙行紅氈的慣例，以長褲現身，再配上裸色薄紗上衣及長長的拖尾，優雅高貴，更顯型格。
■吳恬敏雖失落影后獎座，但她行紅地氈時，以粉色紗裙現身，仙氣逼人，腰間以橙色絲帶點綴，令整個造型更吸引。
■Rosamund以黑色交义deep V晚裝行紅地氈，原本不算突出，但她披了一件銀色閃亮外套，令整個Look高貴了不少。
■愛瑪史東每次行紅地氈都甚少失手，昨日她穿上裸色長袖晚裝，裙上綴有恍如波浪的銀色亮片，雖然不性感，但卻散發古典美及優雅氣質。
■青春無敵的茜爾選擇以超低胸閃亮晚裝登場，加上鉑金材料的剪裁效果，令身材若隱若現，性感誘人。
■安妮以低胸金屬豹紋晚裝亮相，凸顯了野性魅力，在一眾以高貴或飄逸為主的女星中十分突出。
■妮歌的酒紅色華麗晚裝，雖然一點也不性感，但其貼身的剪裁，將她高佻身形表露無遺，更顯美艷動人。
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每年的金球獎紅地氈是女星們的另一個戰場，一眾影后、視后的候選女星未必能上台領獎，但如能在打扮上花點心機，亦可在紅氈上贏得掌聲及讚美。近年甚少亮相頒獎禮的茱莉亞羅拔絲、愛瑪史東、吳恬敏、Rosamund Pike及妮歌潔曼等雖未能捧獎而回，但她們均以不同形象示人，各有特色。另外，安妮夏菲維與茜爾莎羅倫雖然未有提名，但其性感裝扮都大受好評。

圖：美聯社

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