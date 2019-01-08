﻿雷米稱帝獎項獻Queen主音 Gaga大熱倒灶 格蓮高絲爆冷封后

「第76屆金球獎」昨日在美國洛杉磯比華利山舉行，《波希米亞狂想曲︰搖滾傳說》的雷米馬利克大熱奪劇情組影帝，電影同時獲得最佳電影。但賽前被睇好有望憑《星夢情深》首奪金球影后的Lady Gaga卻大熱倒灶，由《The Wife》的格蓮高絲爆冷勝出，至於基斯頓比爾和Olivia Colman亦在喜劇組封帝后。



綜觀今屆金球獎，《綠簿旅友》奪三獎成大贏家，分別獲頒喜劇/音樂劇組別的最佳電影、最佳男配角（Marhershala Ali）和最佳劇本獎。《波希米亞狂想曲︰搖滾傳說》和墨西哥片《羅馬》緊隨其後奪兩獎。《波》片成功獲劇情組最佳電影，雷米馬利克更大熱封帝。雷米在台上感謝Queen樂隊，更指要將獎項獻給他扮演的樂隊已故主音Freddie Mercury，他表示︰「我愛你，你這個美麗的男人。」但他未有多謝傳不和的《波》片前導演白賴仁辛格，有指白賴仁在拍攝期間經常玩失蹤被炒魷；不過白賴仁昨在網上指《波》片獲大獎，他深感榮幸。



基斯頓攞獎暗寸切尼



劇情組影后由《The Wife》的格蓮高絲爆冷勝出，她打敗了賽前大熱、《星夢情深》的Lady Gaga、《大老作家》瑪莉莎麥卡菲及妮歌潔曼勝出，她激動落淚，並指「女性應找到個人的滿足感」而獲台下嘉賓站立鼓掌。而爭影后失敗的Lady Gaga憑《星夢情深》歌曲《Shallow》贏電影最佳原創歌曲，不致空手而回。



至於喜劇/音樂劇組的影帝影后由《為副不仁》的基斯頓比爾和《爭寵》Olivia Colman大熱跑出，在戲中扮演美國前副總統切尼的基斯頓，在台上暗寸切尼和共和黨參議員麥康奈爾，基斯頓感激撒旦，讓他為演切尼一角有所啟發。而黑白片《羅馬》贏得最佳外語片，導演阿方素卡朗更成最佳導演得主。而最佳女配角則由《If Beale Street Could Talk》的Regina King奪得。



本報記者