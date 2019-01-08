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﻿《第76屆金球獎》 部份得獎名單

2019-01-08 列印
《波希米亞狂想曲》
《綠簿旅友》
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電影組別（劇情組）

最佳電影：《波希米亞

狂想曲：搖滾傳說》

最佳男主角：雷米馬利克

《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》

最佳女主角：格蓮高絲《The Wife》

電影組別（喜劇/音樂劇組）

最佳電影：《綠簿旅友》

最佳男主角：基斯頓比爾《為副不仁》

最佳女主角：Olivia Colman《爭寵》

最佳男配角：Mahershala Ali

《綠簿旅友》

最佳女配角：Regina King

《If Beale Street Could Talk》

最佳導演：阿方素卡朗《羅馬》

最佳動畫：《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》

最佳外語片：《羅馬》（墨西哥）

最佳原創歌曲：《星夢情深》《Shallow》

Cecil B.終身成就獎：謝夫布烈治

電視劇組別（劇情組）

最佳劇集：《The Americans》

最佳男主角：Richard Madden《內政保鑣》

最佳女主角：吳珊卓《嗜血嬌娃》

電視劇組別（喜劇/音樂劇組）

最佳劇集：《荷里活教父》

最佳男主角：米高德格拉斯《荷里活教父》

最佳女主角：Rachel Brosnahan

《The Marvelous Mrs. Maisel》

電視劇組別（迷你劇/電視電影）

最佳迷你劇/電視電影：《The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story》

最佳男主角：Darren Criss《The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story》

最佳女主角：柏翠茜亞雅琪

《Escape at Dannemora》

最佳男配角：Ben Whishaw

《A Very English Scandal》

最佳女配角：Patricia Clarkson《利器》
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