﻿《第76屆金球獎》 部份得獎名單

最佳電影：《波希米亞
狂想曲：搖滾傳說》
最佳男主角：雷米馬利克
《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》
最佳女主角：格蓮高絲《The Wife》
電影組別（喜劇/音樂劇組）
最佳電影：《綠簿旅友》
最佳男主角：基斯頓比爾《為副不仁》
最佳女主角：Olivia Colman《爭寵》
最佳男配角：Mahershala Ali
《綠簿旅友》
最佳女配角：Regina King
《If Beale Street Could Talk》
最佳導演：阿方素卡朗《羅馬》
最佳動畫：《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》
最佳外語片：《羅馬》（墨西哥）
最佳原創歌曲：《星夢情深》《Shallow》
Cecil B.終身成就獎：謝夫布烈治
電視劇組別（劇情組）
最佳劇集：《The Americans》
最佳男主角：Richard Madden《內政保鑣》
最佳女主角：吳珊卓《嗜血嬌娃》
電視劇組別（喜劇/音樂劇組）
最佳劇集：《荷里活教父》
最佳男主角：米高德格拉斯《荷里活教父》
最佳女主角：Rachel Brosnahan
《The Marvelous Mrs. Maisel》
電視劇組別（迷你劇/電視電影）
最佳迷你劇/電視電影：《The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story》
最佳男主角：Darren Criss《The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story》
最佳女主角：柏翠茜亞雅琪
《Escape at Dannemora》
最佳男配角：Ben Whishaw
《A Very English Scandal》
最佳女配角：Patricia Clarkson《利器》